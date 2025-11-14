Вассерман прокомментировал запрет на визы для россиян поговоркой про ветчину
Ограничение на выдачу многократных виз, принятые Евросоюзом в отношении россиян, связаны с русофобией. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его словам, Европа может отменить их после завершения СВО, так как многие страны пострадали от отсутствия российских туристов.
Парламентарий пояснил, что такая возможность существует лишь теоретически, так как Евросоюз вряд ли смирится с тем, что после поражения Украины граждане России снова будут массово путешествовать по европейским странам.
«Есть такая немецкая поговорка: «Из любого свинства можно извлечь кусочек ветчины». Так вот, мастеров, научившихся выкраивать ветчину из русофобии, не много, а очень много», - заключил Вассерман.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что теперь россиянам нужно будет обращаться за визой для каждой поездки в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
