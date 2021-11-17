Россия попала в список стран, где нарушена свобода вероисповедания

Госдепартамента США включил Россию в список стран, где нарушается свобода вероисповедания. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Кроме России в перечень попали ещё 8 стран: Мьянма, КНР, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что в список вошли страны, толерантные или причастные к «систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозных свобод».

В ведомстве заявили, что Госдепартамент США продолжит «оказывать давление» на правительства всех стран для исправления «недостатков в их законодательстве».

Ранее в Госдепартаменте США отметили, что отношения с Россией пока не стали более стабильными.

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ФОТО: Дмитрий Коробейн�
ТЕГИ:РоссияГосударственный департамент США
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