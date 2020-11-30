«Пенсионная гильотина»? Власти открестились от массовых проверок пенсионеров

Пенсионный фонд России намерен в 2021 году проверить пенсионеров на наличие дополнительных доходов, а также место жительства проживающих за границей получателей пенсии или «северных выплат». Об этом сообщила в интервью агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Утверждалось, что после такой проверки размер пенсий у некоторых россиян может измениться.

Эти сведения, однако, уже опровергли российские власти. В частности, первый заместитель главы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал соответствующие сообщения «более чем странной информацией». Он сказал ТАСС, что связался с ПФР и Минтрудом, и там его заверили, что никаких проверок пенсионеров в будущем году не планируется. Страховая пенсия россиян не зависит ни от имущества, ни от доходов, добавил Исаев.

Сенатор Валерий Рязанский со своей стороны рассказал, что проверка деятельности самого Пенсионного фонда может привести к повышению пенсий для некоторых граждан — например, тех, кто трудился на Севере, а также у тех, чей стаж работодатели не отразили в документации, передаёт РИА ФАН.

Между тем, планы проверить доходы пенсионеров на самом деле были, утверждает телеграм-канал «Незыгарь».

«Как говорят источники, в ведомствах действительно были подготовлены материалы к новому этапу пенсионной реформы, уже названной «пенсионной гильотиной»», - утверждают авторы канала.

В конце минувшей недели Госдума приняла законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2024 года. Тема пенсий этой осенью обсуждалась весьма активно — по ней, в частности, активно высказывались в российском парламенте.