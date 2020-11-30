«Пенсионная гильотина»? Власти открестились от массовых проверок пенсионеров
Новость о грядущих проверках пенсионеров на предмет получения дополнительного дохода вызвала «обеспокоенность и удивление» не только у населения, но и у властей. В Госдуме и Совфеде выступили с опровержениями. Однако соответствующие планы всё же были, утверждают СМИ.
Пенсионный фонд России намерен в 2021 году проверить пенсионеров на наличие дополнительных доходов, а также место жительства проживающих за границей получателей пенсии или «северных выплат». Об этом сообщила в интервью агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Утверждалось, что после такой проверки размер пенсий у некоторых россиян может измениться.
Эти сведения, однако, уже опровергли российские власти. В частности, первый заместитель главы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал соответствующие сообщения «более чем странной информацией». Он сказал ТАСС, что связался с ПФР и Минтрудом, и там его заверили, что никаких проверок пенсионеров в будущем году не планируется. Страховая пенсия россиян не зависит ни от имущества, ни от доходов, добавил Исаев.
Сенатор Валерий Рязанский со своей стороны рассказал, что проверка деятельности самого Пенсионного фонда может привести к повышению пенсий для некоторых граждан — например, тех, кто трудился на Севере, а также у тех, чей стаж работодатели не отразили в документации, передаёт РИА ФАН.
Между тем, планы проверить доходы пенсионеров на самом деле были, утверждает телеграм-канал «Незыгарь».
«Как говорят источники, в ведомствах действительно были подготовлены материалы к новому этапу пенсионной реформы, уже названной «пенсионной гильотиной»», - утверждают авторы канала.
В конце минувшей недели Госдума приняла законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2024 года. Тема пенсий этой осенью обсуждалась весьма активно — по ней, в частности, активно высказывались в российском парламенте.
Так, сенатор Сергей Леонов в эфире НСН заявил, что даже индексации в 6,3% в следующем году — недостаточно, назвав нынешние пенсии нищенскими.
«Пенсию нужно повысить минимум на стоимость услуг ЖКХ в районе пяти тысяч рублей. Кроме того, пенсионер в месяц вынужден тратить от пяти до десяти тысяч на лекарства, которые государство не предоставляет бесплатно. Далее нужно полноценное питание, это еще как минимум тысяч 15 в месяц. Еще надо учесть карманные траты, к примеру, внуков побаловать. Вот мы уже подошли средней пенсии в 40 тысяч рублей», - сказал он.
По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, «справедливой» была бы пенсия в размере 25-30 тысяч рублей.
А главный коммунист России Геннадий Зюганов заявил НСН, что с его точки зрения пенсия должна составлять 70-75% от зарплаты, которую он хочет видеть на уровне 50-70 тысяч рублей в месяц.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 683 / сут.
Умерли
39 527+459 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+21 987 / сут.
- Власти Приморья опровергли данные о закрытии моста на остров Русский на месяц
- Осень в Москве стала рекордно теплой
- СМИ: Украинские лоббисты помогают в разработке санкций США по «Северному потоку - 2»
- Родственники погибших в катастрофе SSJ 100 подали претензию к проектировщикам шасси
- Росстат изменит методику подсчета инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru