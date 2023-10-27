Вассерман посоветовал журналистам освоить профессию швеи-мотористки
На фоне внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) журналисты должны осваивать профессии швеи-мотористки или землекопа. Об этом в ходе заседания комиссии в Совете Федерации на тему «Искусственный интеллект и СМИ: возможности, опасности и перспективы» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, сообщил портал smi2.ru.
Парламентарий заявил, что ИИ сейчас хорошо пересказывает текст, однако плохо работает с заголовками.
В то же время член Совета по правам человека при президенте России Игорь Ашманов заявил, что угрозу представляет не искусственный интеллект, который сам по себе неплох, а враги России — «злые и очень умные» пользователи ИИ.
Кроме того, директор по развитию СМИ2 Юрий Синодов заявил, что ИИ избавляет журналистов от рутинной работы. Так, отметил он, СМИ2 применяет ИИ для проекта переводных материалов для государств БРИКС. Он добавил, что наибольшую опасность представляет дистрибуция ИИ, подбор и контакт с релевантной аудиторией. Синодов пояснил, что, например, зарубежные СМИ не присутствуют в России, однако функционируют через используемые соотечественниками международные платформы.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что работы выпускников из всех российских регионов на ЕГЭ планируется проверять с помощью ИИ уже со следующего учебного года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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