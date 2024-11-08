«Ясно излагать»: Вассерман поддержал борьбу с безграмотностью чиновников

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить предложения по повышению уровня грамотности сотрудников правительства региона после плохих результатов диктанта по русскому языку. По итогу экзамена только один из 143 госслужащих получил «пятерку», при этом 43 человека вовсе не сдали. Вассерман предположил, что вскоре подобные диктанты пройдут и в других регионах.

«В незапамятные времена было сказано - кто ясно мыслит, ясно излагает. Из этого следует, что если человек неясно излагает, то весьма велика вероятность, что он и мыслит так же неясно. Соответственно, к чиновникам, пишущим безграмотно, возникают очень серьезные претензии и подозрения. Лучше все-таки пройти соответствующие курсы и писать так, чтобы никто не мог усомниться в том, что чиновник на своем месте. Скорее всего, по результатам эксперимента в Вологодской области мы придем к тому, что диктанты среди чиновников будут проводить по всей России», - заявил он.

По словам собеседника НСН, в устной речи депутатов Госдумы крайне редко можно услышать ошибки.

«В Госдуме с безграмотностью сталкиваюсь редко. Большая часть помощников депутатов - люди хорошо подготовленные, очень грамотные. Даже если сам депутат совершит ошибку, помощник его поправит и наоборот. У помощников большая часть ошибок связана с неточной расстановкой знаков препинания или неудачным выбором синонимов. Это не языковые ошибки, а скорее стилистические. Не исключаю, что в реальности могут быть проблемы, но в поле моего зрения ошибки попадают крайне редко», - сказал он.