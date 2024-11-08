«Ясно излагать»: Вассерман поддержал борьбу с безграмотностью чиновников
Вологодская практика по повышению уровня грамотности чиновников вскоре может распространиться и на другие регионы России, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сообщил НСН, что безграмотным чиновникам могут грозить претензии и подозрения, при этом в стенах Госдумы редко можно услышать речевые ошибки.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить предложения по повышению уровня грамотности сотрудников правительства региона после плохих результатов диктанта по русскому языку. По итогу экзамена только один из 143 госслужащих получил «пятерку», при этом 43 человека вовсе не сдали. Вассерман предположил, что вскоре подобные диктанты пройдут и в других регионах.
«В незапамятные времена было сказано - кто ясно мыслит, ясно излагает. Из этого следует, что если человек неясно излагает, то весьма велика вероятность, что он и мыслит так же неясно. Соответственно, к чиновникам, пишущим безграмотно, возникают очень серьезные претензии и подозрения. Лучше все-таки пройти соответствующие курсы и писать так, чтобы никто не мог усомниться в том, что чиновник на своем месте. Скорее всего, по результатам эксперимента в Вологодской области мы придем к тому, что диктанты среди чиновников будут проводить по всей России», - заявил он.
По словам собеседника НСН, в устной речи депутатов Госдумы крайне редко можно услышать ошибки.
«В Госдуме с безграмотностью сталкиваюсь редко. Большая часть помощников депутатов - люди хорошо подготовленные, очень грамотные. Даже если сам депутат совершит ошибку, помощник его поправит и наоборот. У помощников большая часть ошибок связана с неточной расстановкой знаков препинания или неудачным выбором синонимов. Это не языковые ошибки, а скорее стилистические. Не исключаю, что в реальности могут быть проблемы, но в поле моего зрения ошибки попадают крайне редко», - сказал он.
Как добавил Вассерман, он часто допускает орфоэпические ошибки в речи, связанные с заимствованными словами.
«Проблема в ударениях у меня возникает почти постоянно. Большую часть слов я узнал из книг, в которых ударение не проставляют. Многие слова произношу с неверными ударениями, мне на это дело указывают. В некоторых заимствованных словах у нас ударения не в том месте, что в самом иностранном слове. Я стараюсь произносить их согласно тому, что принято в иностранном языке. Например, слово "мáркетинг" у нас принято произносить "марке́тинг". Меня, естественно, это напрягает, я произношу именно "мáркетинг"», - подытожил он.
Ранее политолог Евгений Минченко рассказал «Радиоточке НСН», что Георгий Филимонов ведет в Вологодской области политику «патриотичного-консерватизма», демонстрируя как преданность стране, так и современность, и открытость.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США снимут запрет на отправку подрядчиков для ремонта оружия на Украине
- ФБР сообщило о попытке покушения на Трампа по плану представителя КСИР
- Маск уверен в скором окончании кровопролития на Украине благодаря Трампу
- Илон Маск принял участие в разговоре Трампа с Зеленским
- Посольство России призвало воздержаться от поездок в Амстердам из-за беспорядков
- В ЕС предложили повысить пошлины на российские товары
- Суд арестовал гендиректора управления спецстроительства Минобороны Молодченко
- Американская академия звукозаписи объявила номинантов на «Грэмми»-2025
- Число погибших при наводнении в Испании увеличилось до 223 человек
- Цены на сливочное масло в России выросли на 1,4% за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru