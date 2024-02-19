В форму российских школьников предложили ввести аналог пионерского галстука

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть в обиход российских школьников аналог пионерского галстука в качестве обязательного униформенного атрибута. Об этом он сообщил RT.

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По словам Ветрова, в России неоднократно поднимался вопрос о возрождении традиции ношения школьной формы. На данный момент тема остается дискуссионной, однако переход к единой униформе можно начать с возвращения в школьный гардероб символических аксессуаров.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров также добавил, что пионерский галстук когда-то символизировал стремление школьника к знаниям, верности стране, готовности помогать.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН призвала шить школьную форму на различные типы фигуры детей, чтобы избежать буллинга в школах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Илья Питалев
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