Вассерман назвал причины высказывания Моргенштерна
Член комитета Государственной думы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман заявил, что для предотвращения заявлений о Великой отечественной войне подобных тому, что сделал рэпер Моргенштерн, государству необходимо тратить больше средств и времени.
«Насколько я могу судить, считать деньги в чужом кармане сейчас не очень-то прилично. Так что заявление Моргенштерна по нынешним временам чуть ли ни непристойность. Во-вторых, я считаю, что в нашей стране на распространение сведений о Великой Отечественной войне тратится несуразно мало времени и сил», - заявил Вассерман.
По словам Вассермана, далеко не все знают о планах фашистов в отношении России. Он напомнил о плане «Восток», согласно которому фашисты собирались полностью уничтожить евреев, а также истребить две трети русских, украинцев, белорусов. Выживших было запланировано оставить в тяжелейших условиях труда и без медпомощи.
Вассерман посетовал, что этот план нигде не опубликован, а также не изучается в школах. По его мнению, нужно «максимально подробно сообщать, что для России готовила объединённая Европа», - передает «Радио 1». По мнению Вассермана, у СК РФ нет иной возможности оценить сказанное Моргенштерном, кроме как возбудить против него уголовное дело.
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