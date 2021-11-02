Вассерман назвал причины высказывания Моргенштерна

«Насколько я могу судить, считать деньги в чужом кармане сейчас не очень-то прилично. Так что заявление Моргенштерна по нынешним временам чуть ли ни непристойность. Во-вторых, я считаю, что в нашей стране на распространение сведений о Великой Отечественной войне тратится несуразно мало времени и сил», - заявил Вассерман.

По словам Вассермана, далеко не все знают о планах фашистов в отношении России. Он напомнил о плане «Восток», согласно которому фашисты собирались полностью уничтожить евреев, а также истребить две трети русских, украинцев, белорусов. Выживших было запланировано оставить в тяжелейших условиях труда и без медпомощи.

Вассерман посетовал, что этот план нигде не опубликован, а также не изучается в школах. По его мнению, нужно «максимально подробно сообщать, что для России готовила объединённая Европа», - передает «Радио 1». По мнению Вассермана, у СК РФ нет иной возможности оценить сказанное Моргенштерном, кроме как возбудить против него уголовное дело.

