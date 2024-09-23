Вассерман назвал бессмысленным отказ от изучения теории эволюции в школах

Отказ от изучения в школах теории эволюции является бессмысленным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

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По его словам, есть иные теории эволюции, которые следует изучать параллельно с учением Дарвина.

«За полтора века, прошедшие после публикации Дарвина, в ней открыто много нового, но это естественно. Задача первопроходца - определить направление», - подчеркнул депутат.

Вассерман добавил, что если инициатива об отказе изучения теории Дарвина поступит в комитет Госдумы по просвещению на обсуждение, то он однозначно выступит против.

Ранее экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев заявил о необходимости запретить изучение теории эволюции Чарльза Дарвина в школах России, так как она противоречит религиозным убеждениям, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаОбразованиеШколыАнатолий Вассерман

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