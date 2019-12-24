Васильева призвала родителей к адекватному секспросвету детей

Министр просвещения Ольга Васильева считает, что сексуальным воспитанием детей должны заниматься только родители. На вопрос журналистов о возможном сексуальном просвещении в школах она ответила отрицательно. Васильева подчеркнула, что семья должна играть в этом вопросе главенствующую роль.

«С трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», – цитирует «ФедералПресс» министра.