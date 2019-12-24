Васильева призвала родителей к адекватному секспросвету детей
Министр просвещения Ольга Васильева считает, что сексуальным воспитанием детей должны заниматься только родители. На вопрос журналистов о возможном сексуальном просвещении в школах она ответила отрицательно. Васильева подчеркнула, что семья должна играть в этом вопросе главенствующую роль.
«С трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», – цитирует «ФедералПресс» министра.
Она призвала родителей затрагивать в разговоре с детьми тему сексуальной культуре, учитывая возраст и современную ситуацию в целом.
При этом, как напомнила Ольга Васильева, о заболеваниях, передающихся половым путём, в том числе о вирусе иммунодефицита человека, говорят в школе постоянно - на уроках биологии и в рамках других акций.
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