Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за льняного масла
Историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал подробности скандала на досмотре в аэропорту Казани из-за бутылки льняного масла. По его словам, это был ранний вылет и, возможно, поэтому сотрудница аэропорта не узнала его.
«Конечно, я обиделся. Может быть, я в семь утра выглядел плохо, поэтому не узнала», – сказал Васильев «Абзацу».
По словам историка моды, он расстроился, что не смог взять бутылку с собой, так как собирался заправлять маслом салаты.
Ранее в Сеть попало видео, где Васильев спорит с сотрудницей аэропорта на досмотре, которая обнаружила у него при досмотре ручной клади бутылку, запрещенную к провозу.
Ведущий приезжал в Казань на показ мод и получил в подарок коробку с местными сувенирами, среди которых было и льняное масло.
«Такой знаменитости, как мне, дарят подарки. А вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто! С сегодняшнего дня и до вашей смерти!» – заявил Васильев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru