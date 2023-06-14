Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за льняного масла

Историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал подробности скандала на досмотре в аэропорту Казани из-за бутылки льняного масла. По его словам, это был ранний вылет и, возможно, поэтому сотрудница аэропорта не узнала его.

«Конечно, я обиделся. Может быть, я в семь утра выглядел плохо, поэтому не узнала», – сказал Васильев «Абзацу».

По словам историка моды, он расстроился, что не смог взять бутылку с собой, так как собирался заправлять маслом салаты.

«Стали прижимистые»: Ведущий «Модного приговора» рассказал о переговорах с Первым каналом

Ранее в Сеть попало видео, где Васильев спорит с сотрудницей аэропорта на досмотре, которая обнаружила у него при досмотре ручной клади бутылку, запрещенную к провозу.

Ведущий приезжал в Казань на показ мод и получил в подарок коробку с местными сувенирами, среди которых было и льняное масло.

«Такой знаменитости, как мне, дарят подарки. А вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто! С сегодняшнего дня и до вашей смерти!» – заявил Васильев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:АэропортКазаньМодаАлександр Васильев

Горячие новости

Все новости

партнеры