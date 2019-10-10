Васильев поддержал коллегу в уходе из «Сватов»: «Митяй» достоин лучшего

«Это, конечно, дело каждого оставаться в сериале или уходить. Смотря, какие к себе предъявляешь мерки, как ты себя ценишь как художника. Я, например, хотел, чтобы нам писали интереснее сценарии, поскольку нас уже полюбил народ по-настоящему, он дал нам возможность сделать хороший фильм, а не просто сериал. Но меня никто не услышал и, я распрощался. Вероятно, Николая тоже не услышали. Думаю, он правильно сделал [что ушел из сериала]. Коля очень хороший артист как драматический, так и комедийный. У него очень мощное дарование от природы. Я его видел в очень серьезных работах и, это было крайне достойно. Поэтому он имеет право выбирать и предлагать», -сказал Васильев.

В сериале «Сваты» Анатолий Васильев исполнил роль Юрия Ковалева. Как он сообщал ранее, ему не нравилось, что актер Федор Добронравов по сценарию фильма часто жестко над ним подшучивал.

«Я хотел, чтобы мы уходили как можно дальше от «Шести кадров» в сериале «Сваты». Но этого никто не услышал. Первый сезон, за который нас и полюбил народ, снимал Юрий Морозов. О нем ничего не знают зрители. А любовь народа завоевал он, но его убрали. Мы приехали на второй сезон, а уже другой режиссёр. Взял всё в свои руки главный сценарист Андрей Яковлев. Я от Андрюши ушел, четыре сезона как-то продержался и решил, что достаточно. Хотя могло получится очень хорошее кино! Но не сумели удержать хорошо начатое дело. Андрей Яковлев пошёл по шаблону. Там многое было не решено. Получилось, что несколько более-менее умных людей под единственного «дурака» работают. А тот ходит [Иван Будько в исполнении Фёдора Добронравова] и ничего не делает, фразу скажет и ха-ха-ха! Сам над собой смеётся. Надо было остановить артиста и помочь ему. Режиссуры не было! И это не я - это народ говорит. А Николай шикарный артист, он достоин лучшего, поэтому и ушел», - заключил Васильев.

Ранее Федор Добронравов признался НСН, что ждёт начала съёмок седьмого сезона «Сватов» уже не первый год.

