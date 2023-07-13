«Варварские следы»: Экологи рассказали, как не потерять Байкал в погоне за туристами

«Законопроект вызывает много вопросов. Это, конечно, очень необдуманное решение, связанное с инфраструктурными проектами. Пытаются развивать туристические объекты, но это крайне негативно может сказаться на здоровье озера. Тут нужно будет на экспертизу каждый проект проверять, очень много узлов, где что-то может пойти не так с очисткой водных стоков, с системой фильтрации», - объяснил он.

При этом Акшинцев подчеркнул, что уже сегодня туристы оставляют «варварские следы» в регионе, поэтому продумать создание большого инфраструктурного проекта нужно основательно.

«В районе, где уже есть инфраструктура, на Иркутской стороне, например, можно развивать курорты, а не строить с нуля. На южном береге Байкала хотя бы есть дороги, подъезды, это можно хоть как-то контролировать. Если мы говорим про район Ольхона, там есть постройки полузаконные или незаконные. Там сейчас довольно варварский вид туризма, там нет ни туалетов, ничего для жизни, дико. Но это несет и варварские следы использования природы, хоть пока и маленькие потоки туристов. Если там построят какой-то большой инфраструктурный проект, антропогенное воздействие будет гораздо мощнее», - рассказал эколог.

Для таких целей собеседник НСН призвал привлекать научных сотрудников местного заповедника. По его словам, только грамотный подход к строительству поможет минимизировать воздействие на экосистему.

«Необходимо привлекать к разработке проектов сотрудников Байкало-Ленского заповедника, научный отдел. Нужны ученые, работающие на месте, понимающие специфику региона и озера. Нужно прислушиваться к их мнению, иначе можно потерять Байкал и получить в итоге курорт, который никому не нужен, потому что там грязно, ужасно и так далее. Нужно будет строить очистные сооружения, создавать другие проекты, которые минимизируют воздействие на экосистему», - заключил он.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что планируется создать курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал, передает «Радиоточка НСН».

