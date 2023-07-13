«Варварские следы»: Экологи рассказали, как не потерять Байкал в погоне за туристами
Артем Акшинцев в эфире НСН заявил, что озеру уже давно наносят ущерб туристы, поэтому создавать законные инфраструктурные проекты нужно, но с привлечением научных сотрудников местного заповедника.
Создавать инфраструктурные проекты на Байкале нужно, чтобы избежать «варварского» туризма, но с привлечением научных сотрудников местного заповедника, заявил научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев в интервью НСН.
Ранее Госдума в первом чтении приняла закон, прямо разрешающий сплошные рубки леса в рамках строительных проектов в центральной экологической зоне озера Байкал. Как пишет «Коммерсантъ», авторы идеи предложили разрешить возводить там дороги, очистные сооружения, коммунальные объекты, кафе, рестораны и туалеты, мотивируя это заботой о местных жителях. Акшинцев отметил, что законопроект вызывает много вопросов у экологов.
«Законопроект вызывает много вопросов. Это, конечно, очень необдуманное решение, связанное с инфраструктурными проектами. Пытаются развивать туристические объекты, но это крайне негативно может сказаться на здоровье озера. Тут нужно будет на экспертизу каждый проект проверять, очень много узлов, где что-то может пойти не так с очисткой водных стоков, с системой фильтрации», - объяснил он.
При этом Акшинцев подчеркнул, что уже сегодня туристы оставляют «варварские следы» в регионе, поэтому продумать создание большого инфраструктурного проекта нужно основательно.
«В районе, где уже есть инфраструктура, на Иркутской стороне, например, можно развивать курорты, а не строить с нуля. На южном береге Байкала хотя бы есть дороги, подъезды, это можно хоть как-то контролировать. Если мы говорим про район Ольхона, там есть постройки полузаконные или незаконные. Там сейчас довольно варварский вид туризма, там нет ни туалетов, ничего для жизни, дико. Но это несет и варварские следы использования природы, хоть пока и маленькие потоки туристов. Если там построят какой-то большой инфраструктурный проект, антропогенное воздействие будет гораздо мощнее», - рассказал эколог.
Для таких целей собеседник НСН призвал привлекать научных сотрудников местного заповедника. По его словам, только грамотный подход к строительству поможет минимизировать воздействие на экосистему.
«Необходимо привлекать к разработке проектов сотрудников Байкало-Ленского заповедника, научный отдел. Нужны ученые, работающие на месте, понимающие специфику региона и озера. Нужно прислушиваться к их мнению, иначе можно потерять Байкал и получить в итоге курорт, который никому не нужен, потому что там грязно, ужасно и так далее. Нужно будет строить очистные сооружения, создавать другие проекты, которые минимизируют воздействие на экосистему», - заключил он.
Ранее президент Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что планируется создать курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал, передает «Радиоточка НСН».
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