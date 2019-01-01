Варвара Караулова: Меня посадили несправедливо
Осужденная на 4,5 года за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Варвара Караулова после выхода из тюрьмы по УДО рассказала, почему считает свой приговор несправедливым.
По её словам, история её ареста была слишком громкой, поэтому власти не знали, что с ней делать. Вместо тюремного срока, по её мнению, она должна была получить лечение. Об этом девушка рассказала в интервью РИА ФАН.
«Я считаю, что со мной поступили несправедливо. Я села потому, что история получилась слишком громкой, и со мной не знали, что делать. Меня осудили за попытку вступления в террористическую организацию. Но я не хотела никуда вступать. Я не совершила никакого преступления, но меня посадили в назидание другим», — заявила Караулова.
«[Меня должны были] лечить. Из положенного месяца лечения (минимум), я прошла только две недели», — добавила бывшая студентка МГУ.
Напомним, Варвару Караулову, сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, в декабре 2016-го суд приговорил к 4,5 года колонии за попытку присоединиться к ИГ. В октябре 2015 года она, уехав без ведома родителей в Стамбул, была задержана при подозрении в проникновении на территорию Сирии.
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