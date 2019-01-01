Варвара Караулова: Меня посадили несправедливо

«Я считаю, что со мной поступили несправедливо. Я села потому, что история получилась слишком громкой, и со мной не знали, что делать. Меня осудили за попытку вступления в террористическую организацию. Но я не хотела никуда вступать. Я не совершила никакого преступления, но меня посадили в назидание другим», — заявила Караулова.

«[Меня должны были] лечить. Из положенного месяца лечения (минимум), я прошла только две недели», — добавила бывшая студентка МГУ.

Напомним, Варвару Караулову, сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, в декабре 2016-го суд приговорил к 4,5 года колонии за попытку присоединиться к ИГ. В октябре 2015 года она, уехав без ведома родителей в Стамбул, была задержана при подозрении в проникновении на территорию Сирии.

