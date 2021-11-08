Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании с тушей лося. Об этом депутат написал в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Копию письма получили РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что «это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями». Также Рашкин выразил готовность участвовать во всех следственных действиях.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин завил, что в Госдуме созовут заседание по делу Рашкина после обращения генпрокурора.

Мандат - оставить, лося - забыть! Юристы КПРФ топят за Рашкина

Ночью 29 октября в Саратовской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого лежала туша убитого лося. За рулём машины был Валерий Рашкин. Сейчас расследованием уголовного дела о незаконной охоте занимается аппарат следственного комитета РФ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий Рашкин
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