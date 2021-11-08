Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании с тушей лося. Об этом депутат написал в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Копию письма получили РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что «это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями». Также Рашкин выразил готовность участвовать во всех следственных действиях.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин завил, что в Госдуме созовут заседание по делу Рашкина после обращения генпрокурора.
Ночью 29 октября в Саратовской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в багажнике которого лежала туша убитого лося. За рулём машины был Валерий Рашкин. Сейчас расследованием уголовного дела о незаконной охоте занимается аппарат следственного комитета РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Подмосковье обновило антирекорд по заболеваемости коронавирусом
- Диетологи раскрыли секрет борьбы с ожирением
- Иммунолог: симптомы дельта-штамма стали похожи на начало простуды
- Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах
- Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе
- Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию
- Захарова осудила действия Польши по отношению к мигрантам
- Строительство «Северного потока – 2» завершено
- Медведев поддержал увеличение трат бюджета на развитие сел
- Суд оштрафовал Telegram на 4 млн за отказ удалять контент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru