Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов явиться к следователю для установления истины по делу о его задержании с тушей лося. Об этом депутат написал в письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Копию письма получили РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что «это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями». Также Рашкин выразил готовность участвовать во всех следственных действиях.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин завил, что в Госдуме созовут заседание по делу Рашкина после обращения генпрокурора.