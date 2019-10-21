Талызина опровергла информацию о госпитализации с микроинсультом
Известная актриса Валентина Талызина прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации. В беседе с РИА ФАН она заявила, что «с ней всё хорошо».
Между тем, как отмечает RT, дочь актрисы Ксения Хаирова рассказала, что информацию о том, что её мать госпитализировали с микроинсультом, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что Валентина Талызина действительно попала к медикам, но из-за жалоб на боли в ноге.
Напомним, на счету 84-летней актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР более 160 ролей в фильмах и сериалах. Наиболее известные и любимые российским зрителям её работы в «Ирония судьбы, или С легким паром», «После дождичка в четверг», «Афоня» и многих других.
Между тем, ранее НСН писала, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк перевезли в частную клинику, где проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты. Ранее стало известно о выписке актрисы, несмотря на то, что врачи оценивали её состояние как тяжёлое, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».
Добавим, после выписки у актрисы, проходящей лечение от рака головного мозга, случился парез правой части тела, а также парализовало правую руку. Как пишут «Дни.ру», актриса не может самостоятельно передвигаться.
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