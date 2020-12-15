Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение представителя «Современника». Ранее во вторник, 15 декабря, в театре прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР. Его проводили в последний путь аплодисментами.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, напоминает Ura.ru.