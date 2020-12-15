Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище
Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение представителя «Современника». Ранее во вторник, 15 декабря, в театре прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР. Его проводили в последний путь аплодисментами.
Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, напоминает Ura.ru.
А ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», - отметил пресс-секретарь главы государства.
С 1969 года артист служит в московском театре «Современник». Он также получил популярность по ярким ролям в кино, в том числе, режиссера Эльдара Рязанова. Актер - обладатель множества наград и лауреат почетных премий, автор литературных произведений.
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