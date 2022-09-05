Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка КВН

Телеведущий Валдис Пельш станет ведущим Летнего кубка передачи КВН на Первом канале. Об этом сообщил телеканал.

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Пельш заменит Александра Маслякова - старшего, который является бессменным ведущим передачи.

Ранее в феврале сообщалось, что Масляков вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за повторного заражения коронавирусом. Тогда телеведущий отметил, что на первых встречах его заменят известные игроки КВН прошлых лет или «не чужие передаче» люди.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Первый Канал
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