В Нижнем Тагиле популярный игрок КВН умер за месяц до своей свадьбы

Экс-фронтмен команды КВН «Северный квартал», ведущий мероприятий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

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«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты — и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца», — рассказал друг погибшего Денис.

Причина смерти 30-летнего Сумарокова пока неизвестна, отмечает Ura.ru.

В 2010-х годах шоумен был участником команды КВН «Северный квартал», выступавшей в лиге «Новая версия», затем начал карьеру ведущего мероприятий. У Сумарокова осталась невеста: известно, что на 23 сентября у мужчины была запланирована свадьба, пишет Газета.ру.

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ФОТО: фото со страницы Никиты Сумарокова во "ВКонтакте"
ТЕГИ:КВНСмертьНижний Тагил
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