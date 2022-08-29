В Нижнем Тагиле популярный игрок КВН умер за месяц до своей свадьбы

«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты — и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца», — рассказал друг погибшего Денис.

Причина смерти 30-летнего Сумарокова пока неизвестна, отмечает Ura.ru.

В 2010-х годах шоумен был участником команды КВН «Северный квартал», выступавшей в лиге «Новая версия», затем начал карьеру ведущего мероприятий. У Сумарокова осталась невеста: известно, что на 23 сентября у мужчины была запланирована свадьба, пишет Газета.ру.

