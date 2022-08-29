В Нижнем Тагиле популярный игрок КВН умер за месяц до своей свадьбы
Экс-фронтмен команды КВН «Северный квартал», ведущий мероприятий Никита Сумароков умер в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.
«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты — и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца», — рассказал друг погибшего Денис.
Причина смерти 30-летнего Сумарокова пока неизвестна, отмечает Ura.ru.
В 2010-х годах шоумен был участником команды КВН «Северный квартал», выступавшей в лиге «Новая версия», затем начал карьеру ведущего мероприятий. У Сумарокова осталась невеста: известно, что на 23 сентября у мужчины была запланирована свадьба, пишет Газета.ру.
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