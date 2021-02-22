Вакцину «Спутник V» получили более 19 тысяч медработников в Казахстане

Более 19 тысяч медицинских работников в Казахстане прошли вакцинацию препаратом «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что неблагоприятных реакций при вакцинации выявлено не было. В соответствии с графиком, сначала прививку получат медработники, педагоги, сотрудники силовых ведомств и студенты.

Число зарегистрированных в Казахстане случаев COVID-19 составило 208 117

Вакцина производится в Казахстане на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК). За февраль комплекс произвел 90 тысяч доз вакцины.



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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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