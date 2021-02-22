Число зарегистрированных в Казахстане случаев COVID-19 составило 208 117

За последние сутки общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 208 177 и возросло на 699 человек, пишет RT со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Среди заболевших 2694 скончались от COVID-19. При этом 191 739 человек выздоровели.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане 12 февраля, она будет выпускаться на территории страны на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.







