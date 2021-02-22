Число зарегистрированных в Казахстане случаев COVID-19 составило 208 117
22 февраля 202108:01
За последние сутки общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 208 177 и возросло на 699 человек, пишет RT со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Среди заболевших 2694 скончались от COVID-19. При этом 191 739 человек выздоровели.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане 12 февраля, она будет выпускаться на территории страны на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.
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4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru