Вакцину против колоректального рака начнут применять в России в 2025 году

Новую российскую вакцину против колоректального рака планируется начать применять в клинической практике в 2025 году, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

В России к проверке онковакцины допустят мужчин и женщин от 18 до 75 лет

По её словам, специалисты ФМБА уже завершили по ней свою часть работы.

Скворцова также добавила, что исследования по препаратам против глиобластом и меланом пока продолжаются.

Ранее стало известно, что отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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