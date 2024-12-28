Вакцину против колоректального рака начнут применять в России в 2025 году
28 декабря 202414:32
Новую российскую вакцину против колоректального рака планируется начать применять в клинической практике в 2025 году, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».
По её словам, специалисты ФМБА уже завершили по ней свою часть работы.
Скворцова также добавила, что исследования по препаратам против глиобластом и меланом пока продолжаются.
Ранее стало известно, что отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru