Вакцину против колоректального рака начнут применять в России в 2025 году

По её словам, специалисты ФМБА уже завершили по ней свою часть работы.

Скворцова также добавила, что исследования по препаратам против глиобластом и меланом пока продолжаются.

Ранее стало известно, что отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

