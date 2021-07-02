Вакциной «ЭпиВакКорона» привились более миллиона россиян

Прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» сделали более миллиона человек в России, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было. Об этом сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«С учетом того, что вакцина применяется в двукратной схеме вакцинации, привито уже более миллиона человек. И мы подтверждаем, что вакцина является абсолютно безопасной», — рассказал Максютов в интервью телеканалу «Россия 1».

Как отметил глава центра «Вектор», Роспотребнадзор наблюдает за прошедшими вакцинацию медработниками и сотрудниками лабораторий, которые напрямую контактируют с коронавирусом. Максютов подчеркнул, что все привившиеся защищены.

Кроме того, гендиректор центра «Вектор» заявил, что «ЭпиВакКорона» не может оказывать влияния на ДНК человека при вакцинации, так как в составе вакцины нет вируса или генетического материала.

