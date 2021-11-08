Вакцинировавшиеся туристы смогут въехать в США

Иностранные туристы, прошедшие полную вакцинацию, вновь смогут въехать на территорию Соединенных Штатов Америки, сообщает ВВС.

Запрет действовал почти два года.

По данным британской телерадиокорпорации, иностранцам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета, а также сертификат о вакцинации. При этом туристам не придется соблюдать самоизоляцию.

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США также откроет границы для Канады и Мексики, при этом жителям этих стран не нужно будет сдавать ПЦР-тест.

В рамках борьбы с коронавирусом запрет на въезд в штаты ввел экс-президент США Дональд Трамп. По данным ВВС, такое ограничение повлияло на жителей 30 стран. За все время пандемии в Соединенных Штатах заболело 47 миллионов человек, скончалось - 775 тысяч.

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ТЕГИ:КоронавирусТуризмСША
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