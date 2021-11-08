Вакцинировавшиеся туристы смогут въехать в США

США также откроет границы для Канады и Мексики, при этом жителям этих стран не нужно будет сдавать ПЦР-тест.

В рамках борьбы с коронавирусом запрет на въезд в штаты ввел экс-президент США Дональд Трамп. По данным ВВС, такое ограничение повлияло на жителей 30 стран. За все время пандемии в Соединенных Штатах заболело 47 миллионов человек, скончалось - 775 тысяч.