В Крыму рассказали, как теперь заселяться в гостиницы
Для заселения в гостиницы и санатории Крыма россиянам необходимо предъявить сертификат о вакцинации или QR-код. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.
При этом туристам не придется оставаться на карантине.
В правилах посещения и отдыха туристов говорится, что для заселения в гостиницу также подойдет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или справка о перенесенном заболевании, действующая в течение шести месяцев.
«Кроме того, также принимается справка об медотводе от вакцинации, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа», - добавили в пресс-службе.
При наличии этих документов туристы также смогут попасть на экскурсии. Экскурсионные группы в музеях не должны превышать 10 человек, при этом должна соблюдаться социальная дистанция. Также можно будет воспользоваться аудиогидом.
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