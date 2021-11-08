В Крыму рассказали, как теперь заселяться в гостиницы

Для заселения в гостиницы и санатории Крыма россиянам необходимо предъявить сертификат о вакцинации или QR-код. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.

При этом туристам не придется оставаться на карантине.

В правилах посещения и отдыха туристов говорится, что для заселения в гостиницу также подойдет отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или справка о перенесенном заболевании, действующая в течение шести месяцев.

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«Кроме того, также принимается справка об медотводе от вакцинации, но при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа», - добавили в пресс-службе.

При наличии этих документов туристы также смогут попасть на экскурсии. Экскурсионные группы в музеях не должны превышать 10 человек, при этом должна соблюдаться социальная дистанция. Также можно будет воспользоваться аудиогидом.

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