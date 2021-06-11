Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу ПЦР-тестов при въезде в страну

Сообщается, что обязательным требованием будет внесение данных о полном курсе вакцинации или результатов исследования на антитела в Единый портал государственных услуг. Для остальных требование о прохождении ПЦР-тестирования остается. Сделать это необходимо в течение пяти дней после прибытия в страну.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в праздники в столице увеличат количество проверок соблюдения коронавирусных мер. По его словам, планируется проверить «большое количество предприятий», в том числе и летние веранды, одна из которых уже была закрыта из-за несоблюдения социальной дистанции.

