Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу ПЦР-тестов при въезде в страну

Россиянам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или имеющим антитела, не потребуется сдавать ПЦР-тесты во время возвращения в страну. Об этом говорится в проекте внесения изменений в постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Сообщается, что обязательным требованием будет внесение данных о полном курсе вакцинации или результатов исследования на антитела в Единый портал государственных услуг. Для остальных требование о прохождении ПЦР-тестирования остается. Сделать это необходимо в течение пяти дней после прибытия в страну.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в праздники в столице увеличат количество проверок соблюдения коронавирусных мер. По его словам, планируется проверить «большое количество предприятий», в том числе и летние веранды, одна из которых уже была закрыта из-за несоблюдения социальной дистанции.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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