Вакцинация против COVID-19 началась в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии начали вакцинацию населения после поступления в регион партии вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Уточняется, что в республику поступило около 200 вакцин. Первыми планируется привить медработников и педагогов.
В Минздраве отметили, что до конца года ожидается еще поставка вакцины. По данным агентства, в планах властей республики до января будущего года привить 403 человека.
Согласно оперштабу КЧР, вакцинация будет проводится бесплатно на добровольной основе. Ранее 7 декабря в республике ввели запреты на массовые мероприятия, а также рекомендовали компаниям перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.
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