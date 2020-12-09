Вакцинация против COVID-19 началась в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии начали вакцинацию населения после поступления в регион партии вакцины «Спутник V» против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что в республику поступило около 200 вакцин. Первыми планируется привить медработников и педагогов.

В Минздраве отметили, что до конца года ожидается еще поставка вакцины. По данным агентства, в планах властей республики до января будущего года привить 403 человека.

Согласно оперштабу КЧР, вакцинация будет проводится бесплатно на добровольной основе. Ранее 7 декабря в республике ввели запреты на массовые мероприятия, а также рекомендовали компаниям перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры