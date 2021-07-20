Вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы
Более 75% сотрудников органов власти Москвы сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
«77% сотрудников органов власти Москвы привились от COVID-19. В частности, по данным на 20 июля, вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур», — отметили в оперштабе.
Как напомнили в ведомстве, вакцинацию от COVID-19 можно пройти в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках столицы, шести центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках. Кроме того, сделать прививку москвичи могут торговых центрах и других популярных общественных местах города, в том числе крупнейшем пункте вакцинации в Гостином дворе.
От коронавирусной инфекции привились уже более 4 млн горожан. Свыше 2,2 млн москвичей уже сделали прививку вторым компонентом вакцины от COVID-19.
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