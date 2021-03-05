Представители РФПИ обсудили с канцлером Австрии вакцину «Спутник V»

Делегация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, поднималась тема российской вакцины от коронавируса "Cпутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства Льва Терехова.

Встреча прошла в Вене. Терехов оценил ее как "конструктивную", он добавил, что переговоры прошли "в позитивном ключе". Отмечается, что российская делегация подняла вопрос использования "Sputnik V" в Австрии. В посольстве подчеркивают, что в ближайшем будущем станет известно о новых датах переговоров.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявлял, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российского препарата "Спутник V". Вакцину проанализируют на предмет соответствия стандартам Евросоюза по критериям эффективности, безопасности и качества.

В настоящий момент применение вакцины "Спутник V" уже одобрено более чем в 40 государствах.