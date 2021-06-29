Вакцина «Спутник V» показала 97,8% эффективности в ОАЭ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ходе вакцинации в Объединенных Арабских Эмиратах показала высокую эффективность и безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%», — цитирует сообщение RT.

Также препарат показал стопроцентную эффективность против тяжелых случаев COVID-19, отмечает РИА ФАН. Негативных побочных действий, в частности, церебрального венозного тромбоза, миокардита, госпитализаций и летальных исходов после прививки зафиксировано не было.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в ОАЭ в январе по ускоренной процедуре, напоминает Газета.ру.

