Вакцина «Спутник V» показала 97,8% эффективности в ОАЭ
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ходе вакцинации в Объединенных Арабских Эмиратах показала высокую эффективность и безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%», — цитирует сообщение RT.
Также препарат показал стопроцентную эффективность против тяжелых случаев COVID-19, отмечает РИА ФАН. Негативных побочных действий, в частности, церебрального венозного тромбоза, миокардита, госпитализаций и летальных исходов после прививки зафиксировано не было.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в ОАЭ в январе по ускоренной процедуре, напоминает Газета.ру.
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