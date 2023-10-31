«Блокирует эйфорию»: Нарколог оценил эффективность вакцины от кокаина

По большинству наркозависимостей нет лечения, которое действует на механизм, формирующий эту зависимость, заявил профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич в интервью НСН. При этом он отметил, что блокирование эйфоризирующего эффекта с помощью вакцин – это вполне достижимая цель.

Ранее сообщалось, что бразильские ученые разработали первую в мире вакцину от кокаиновой зависимости. Тестовый вариант получил название Calixcoca и показал положительные результаты в испытаниях на животных. Вакцина запускает иммунный ответ, который блокирует попадание кокаина в мозг. Таким образом, наркоманы больше не будут испытывать эйфорию от наркотика. Если лечение получит одобрение, то это будет первый случай лечения кокаиновой зависимости с помощью вакцины. Менделевич отметил, что над вакциной думали уже давно.