«Вызовы не спровоцировали рост»: Нарколог об уровне потребления алкоголя в РФ

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о победе над распространенной в 1990-е годы «модой на алкогольный разгул». Об этом сообщило издание РБК. Так, потребление алкоголя в 2022 году в России сократилось на 5% по сравнению с 2019 годом, отметил он. Если 15 лет назад на человека приходилось 18 литров этанола в год, то сейчас – 8,62 литра. Мурашко добавил, что в мире формируется другая мода — на здоровый образ жизни и «социальную успешность». Исаев согласился с главой Минздрава, но заявил, что на протяжении последних трех лет показатели потребления алкоголя стабилизировались.

«Потребление алкоголя действительно постепенно снизилось на 20-25% за последние 15 лет, сейчас оно ощутимо меньше, чем в 1990-е годы. Сегодня Россия находится на среднеевропейском уровне по этому показателю. Это официальные данные. Но есть еще и неофициальные, учитывающие большое количество самогона, контрафактного алкоголя и так далее. Сейчас, в постпандемийное время, показатель потребления алкоголя остановился на одном уровне и держится уже на протяжении трех — трех с половиной лет. В 2020 году был небольшой рост, потом — небольшой откат. На фоне геополитических противостояний за последние полтора года увеличилось потребление некрепких алкогольных напитков. Пожалуй, неуместно сравнивать между собой узкие промежутки (скажем, отдельные годы) из-за возможных социально-экономических потрясений. То, что показатели остаются на одном уровне, пожалуй, тоже неплохо, поскольку все вызовы могли бы спровоцировать рост потребления алкоголя», — сказал Исаев.

Собеседник НСН также указал на формирование тренда на здоровый образ жизни, однако отметил и смену зависимостей.

«Очень много пропаганды в этом плане, отрадно и то, что ЗОЖ молодеет. Это происходит не только в России, но и во многих других странах мира — как развитых, так и развивающихся. Но нужно помнить и о том, что происходит замещение химических зависимостей на нехимические — виртуальные зависимости от соцсетей, от игр, от букмекерских ставок и так далее. Нужно более глобально смотреть на проблему и не расслабляться», — подытожил врач.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить продажу алкоголя в российских супермаркетах, разрешив реализацию спиртного только в специализированных магазинах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

