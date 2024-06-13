Вакцина от коронавируса «Конвасэл» получила постоянное регистрационное удостоверение

Минздрав России выдано постоянное регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Конвасэл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Субъединичный рекомбинантный препарат был разработан Федеральным медико-биологическим агентством.

«Вакцина успешно прошла III фазу клинических исследований, в ходе которой доказана безопасность и эффективность препарата при однократном применении в дозировке 0,5 мл», — указали в Минздраве.

Отмечается, что в испытаниях вакцины участвовали 5229 добровольцев, 3486 их них в группе вакцинации, еще 1743 — в плацебо. Эффективность «Конвасэла» составила 85,2%, а среди добровольцев в возрасте от 60 лет — 91,7%.

Ранее регистрационное удостоверение получил препарат «Мир-19», предназначенный для лечения COVID-19, напоминает РЕН ТВ.

