Вакцина от коронавируса «Конвасэл» получила постоянное регистрационное удостоверение
Минздрав России выдано постоянное регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Конвасэл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Субъединичный рекомбинантный препарат был разработан Федеральным медико-биологическим агентством.
«Вакцина успешно прошла III фазу клинических исследований, в ходе которой доказана безопасность и эффективность препарата при однократном применении в дозировке 0,5 мл», — указали в Минздраве.
Отмечается, что в испытаниях вакцины участвовали 5229 добровольцев, 3486 их них в группе вакцинации, еще 1743 — в плацебо. Эффективность «Конвасэла» составила 85,2%, а среди добровольцев в возрасте от 60 лет — 91,7%.
Ранее регистрационное удостоверение получил препарат «Мир-19», предназначенный для лечения COVID-19, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru