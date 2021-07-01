Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве
В Москве приостановлена запись на прививку препаратом «ЭпиВакКорона» из-за отсутствия препарата. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Отмечается, что на данный момент ожидается новая поставка Минздрава следующей партии вакцины.
Ранее похожая ситуация наблюдалась с поставками вакцины «КовиВак», препарат закончился 22 июня, но запасы пополнились через три дня. На данный момент в некоторых прививочных пунктах столицы можно привиться данной вакциной по предварительной записи.
Ранее математики из Санкт-Петербургского Политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября. Они сделали расчет на основе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и выявили даже точную дату пика – 19 сентября. Впрочем, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ориентироваться на эти цифры.
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