Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве

Ранее похожая ситуация наблюдалась с поставками вакцины «КовиВак», препарат закончился 22 июня, но запасы пополнились через три дня. На данный момент в некоторых прививочных пунктах столицы можно привиться данной вакциной по предварительной записи.

Ранее математики из Санкт-Петербургского Политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября. Они сделали расчет на основе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и выявили даже точную дату пика – 19 сентября. Впрочем, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ориентироваться на эти цифры.

