Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве

В Москве приостановлена запись на прививку препаратом «ЭпиВакКорона» из-за отсутствия препарата. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что на данный момент ожидается новая поставка Минздрава следующей партии вакцины.

Новую волну COVID-19 задерживают вакцинация и дача

Ранее похожая ситуация наблюдалась с поставками вакцины «КовиВак», препарат закончился 22 июня, но запасы пополнились через три дня. На данный момент в некоторых прививочных пунктах столицы можно привиться данной вакциной по предварительной записи.

Ранее математики из Санкт-Петербургского Политехнического университета рассчитали, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на середину сентября. Они сделали расчет на основе дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и выявили даже точную дату пика – 19 сентября. Впрочем, бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ориентироваться на эти цифры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры