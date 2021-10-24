Вадим Самойлов объяснил резкое высказывание о «Ельцин Центре»
Бывший фронтмен музыкальной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что не планировал делать скандальных заявлений во время выступления в «Ельцин Центре».
«Находясь в "Ельцин Центре" ну не мог не озвучить свое отношение к этому. Я считаю, что это мой рок-н-ролл, и я имею на него право», — сказал музыкант в эфире Соловьев LIVE. По его словам, непреднамеренное высказывание «разворошило осиное гнездо».
Ранее Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night выразил негативное мнение о деятельности «Ельцин Центра» и использовал нецензурную лексику, высказываясь со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества.
Как отметил артист, причиной его речи стала боязнь за детей и подростков, которых может коснуться пропаганда нетрадиционных ценностей.
Как сообщалось, «Ельцин Центр» в Екатеринбурге больше не будет сотрудничать с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки» (UralMusicNight) из-за резких высказываний со сцены экс-фронтмена группы «Агата Кристи».
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