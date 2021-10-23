«Ельцин Центр» отказался работать с организаторами Ural Music Night после ругани Вадима Самойлова
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге больше не будет сотрудничать с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки» (UralMusicNight) из-за резких высказываний со сцены экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова на концерте 22 октября. Об этом информирует пресс-служба центра.
В ходе выступления Самойлов резко, и использованием ненормативной лексики, высказался в адрес «Ельцин центра», ЛГБТ сообщества, а также гражданах, придерживающихся либеральных политических взглядов.
«Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними - и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления», - говорится в комментарии центра. Там выразил надежду «никогда более не видеть Самойлова» у себя.
Ural Music Night проходила ночью. На фестивале было организовано 60 площадок. Самойлов со сцены выступил против проведения в Екатеринбурге так называемой Уральской недели гордости ЛГБТ. Музыкант подчеркнул, что толерантно относится к представителям секс-меньшинств, однако выступает против пропаганды ЛГБТ. Музыкант также заявил, что «Ельцин центр» занимается «антигосударственной пропагандой».
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