В Зюзино по программе реновации построили жилой дом
В московском районе Зюзино по программе реновации ввели в эксплуатацию жилой дом, который находится по адресу Болотниковская улица, дом 43, корпус 1. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройка была возведена по индивидуальному проекту, в который вошла подземная стоянка. Дом облицован плиткой «под кирпич», в здании 119 квартир. Все они выполнены с уже готовой отделкой.
В вестибюле здания организованы комната для хранения колясок и велосипедов, а также кладовка. Функционируют два пассажирских лифта, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации.
Территория вокруг дома полностью обустроена и озеленена, во дворе уже стоят детская и спортивная площадки, и площадка для отдыха взрослых.
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