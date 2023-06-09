В Зюзино по программе реновации построили жилой дом

В московском районе Зюзино по программе реновации ввели в эксплуатацию жилой дом, который находится по адресу Болотниковская улица, дом 43, корпус 1. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка была возведена по индивидуальному проекту, в который вошла подземная стоянка. Дом облицован плиткой «под кирпич», в здании 119 квартир. Все они выполнены с уже готовой отделкой.

В вестибюле здания организованы комната для хранения колясок и велосипедов, а также кладовка. Функционируют два пассажирских лифта, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации.

Территория вокруг дома полностью обустроена и озеленена, во дворе уже стоят детская и спортивная площадки, и площадка для отдыха взрослых.