В Зимбабве заработал центр изучения русского языка

«Уже работает. Все процессы идут. Результаты хорошие. Много студентов, которые учились в России или хотят тут учиться», — рассказал Мурвира.

Министр добавил, что планы Зимбабве заключаются в том, чтобы абитуриенты знали русский язык до приезда в Россию. Как отметил Мурвира, интерес к языку в стране продолжает расти.

Всемирный фестиваль молодежи проходит 1-7 марта, напоминает Ura.ru.

