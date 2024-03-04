В Зимбабве заработал центр изучения русского языка

Центр изучения русского языка заработал в Университете Зимбабве. Об этом сообщил министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий страны Амон Мурвира в беседе с РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

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«Уже работает. Все процессы идут. Результаты хорошие. Много студентов, которые учились в России или хотят тут учиться», — рассказал Мурвира.

Министр добавил, что планы Зимбабве заключаются в том, чтобы абитуриенты знали русский язык до приезда в Россию. Как отметил Мурвира, интерес к языку в стране продолжает расти.

Всемирный фестиваль молодежи проходит 1-7 марта, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Сомов
ТЕГИ:Русский ЯзыкЗимбабве

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