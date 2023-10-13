Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ, которое нельзя потерять. Об этом он заявил на саммите организации в Бишкеке, его слова приводит РИА Новости.
Лукашенко отметил, что сегодня молодежь во многих странах постсоветского пространства разговаривает на английском языке лучше, чем на русском.
«Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют», - сказал президент.
Он не видит смысла в отказе от использования русского языка, который является не вредом, а достоянием региона.
«Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние», - заключил он.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что восхищается русской культурой и по сей день остается «русофилом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru