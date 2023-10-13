Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ, которое нельзя потерять. Об этом он заявил на саммите организации в Бишкеке, его слова приводит РИА Новости.

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Лукашенко отметил, что сегодня молодежь во многих странах постсоветского пространства разговаривает на английском языке лучше, чем на русском.

«Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют», - сказал президент.

Он не видит смысла в отказе от использования русского языка, который является не вредом, а достоянием региона.

«Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние», - заключил он.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что восхищается русской культурой и по сей день остается «русофилом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Русский ЯзыкБелоруссияАлександр Лукашенко

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