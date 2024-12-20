В женском туалете школы в Петербурге обнаружили камеру видеонаблюдения

Правоохранительные органы начали расследование после того, как в одной из школ Красногвардейского района Петербурга была обнаружена видеокамера в туалете.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что 17 декабря в полицию обратилась педагог учебного заведения на Бестужевской улице с заявлением о найденной камере видеонаблюдения.

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Гаджет был скрыт в углу туалетной кабинки и обернут черным пакетом. Внутри этого мусорного мешка находились ретранслятор и аккумулятор наряду с самой камерой.

Правоохранительные органы изъяли записи с камер видеонаблюдения и сейчас устанавливают личность злоумышленника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВидеонаблюдениеТуалетШколыСанкт-Петербург

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