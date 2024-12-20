В женском туалете школы в Петербурге обнаружили камеру видеонаблюдения

Правоохранительные органы начали расследование после того, как в одной из школ Красногвардейского района Петербурга была обнаружена видеокамера в туалете.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что 17 декабря в полицию обратилась педагог учебного заведения на Бестужевской улице с заявлением о найденной камере видеонаблюдения.