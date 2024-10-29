В Ярославле демонтируют видеокамеры в школьном туалете для мальчиков
В Ярославле принято решение о демонтаже видеокамер, установленных в туалете для мальчиков в школе №4. Директор образовательного учреждения Валентина Лапотникова отметила, что камеры были установлены с целью предотвращения правонарушений и не нарушали личное пространство учеников.
По ее словам, доступ к записям имеют лишь заместитель директора по безопасности. Лапотникова подчеркнула, что установка камер была согласована с попечительским советом.
В новом учебном году видеокамеры в школьных туалетах неоднократно вызывали общественный резонанс.
Например, после публикаций в соцсетях были демонтированы камеры в туалетах нескольких школ Перми, установленные для предотвращения курения, а также камеры в самарском лицее «Технический» и камера-муляж в туалете лицея №56 в Ростове-на-Дону, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров призвал молодежь служить в армии вместо праздного образа жизни
- Депутат Делимханов пообещал отменить запрет на хиджабы в школах Владимирской области
- Аферист с сайта знакомств предстанет перед судом
- СМИ: Вокалиста группы «План Ломоносова» госпитализировали с острыми болями
- В Ярославле демонтируют видеокамеры в школьном туалете для мальчиков
- Глава МИД Польши отказался высылать российского посла
- СК проводит проверку отравления курсантов МВД в Ставрополе
- Путин освободил от уплаты НДФЛ взявших жилищный кредит россиян
- Анонсирован сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере
- Юру Борисова номинировали на премию Gotham Awards
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru