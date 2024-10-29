В Ярославле демонтируют видеокамеры в школьном туалете для мальчиков

В Ярославле принято решение о демонтаже видеокамер, установленных в туалете для мальчиков в школе №4. Директор образовательного учреждения Валентина Лапотникова отметила, что камеры были установлены с целью предотвращения правонарушений и не нарушали личное пространство учеников.

По ее словам, доступ к записям имеют лишь заместитель директора по безопасности. Лапотникова подчеркнула, что установка камер была согласована с попечительским советом.