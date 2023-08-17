РЖД возобновили продажу билетов на поезда за 90 суток
РЖД возобновили продажу билетов на поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал компании.
Билеты доступны почти на все поезда, в том числе следующие в южном направлении, пишет RT. Речь идет в первую очередь о маршрутах, билеты на которые можно было купить не ранее чем за 45 суток.
«Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», — указали в РЖД.
Пассажиры могут приобрести билеты с отправлением до 14 ноября включительно. В РЖД пообещали продолжить снимать ограничения и на другие популярные направления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru