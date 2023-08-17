РЖД возобновили продажу билетов на поезда за 90 суток

Билеты доступны почти на все поезда, в том числе следующие в южном направлении, пишет RT. Речь идет в первую очередь о маршрутах, билеты на которые можно было купить не ранее чем за 45 суток.

«Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», — указали в РЖД.

Пассажиры могут приобрести билеты с отправлением до 14 ноября включительно. В РЖД пообещали продолжить снимать ограничения и на другие популярные направления.

