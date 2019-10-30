Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов
Глава Зернового союза заявил НСН, что Минсельхоз из-за неправильных расчётов оказался в трудном положении.
Выполнение заявленного в госпрограмме плана по экспорту сельскохозяйственной продукции чревато для россиян нехваткой продовольствия на внутреннем рынке. Об этом предупредили эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, пишет РБК. Напомним, в этом году Минсельхоз рассчитал и поставил задачу увеличить экспорт российской сельхозпродукции в 2,2 раза к 2025 году — до 45 миллиардов долларов.
Дефицит продуктов россиянам не грозит, успокоил в эфире НСН глава Зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, Минсельхозу скорее придётся поступиться своими планами, хоть это и идёт в разрез с майскими указами президента (слушайте аудио).
«Никакого недополучения [продуктов] не будет, естественно. Скорее просто не выполнится поставленная задача — 45 миллиардов. Потому что, чтобы выполнить эту задачу, надо больше финансирования. Планы, наверное, снижать не будут — эта задача поставлена в майских указах президента. Но проблему надо решать. Она есть де-факто, экономисты это просто рассчитали», — рассказал Злочевский.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что убытки россиян от продовольственного эмбарго, действующего в России, составили 445 млрд рублей в год. Согласно этим расчётам, среднестатистический россиянин платит в год за контрсанкции три тысячи рублей.
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