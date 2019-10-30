Зерновой союз развеял страхи россиян из-за дефицита продуктов

Выполнение заявленного в госпрограмме плана по экспорту сельскохозяйственной продукции чревато для россиян нехваткой продовольствия на внутреннем рынке. Об этом предупредили эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, пишет РБК. Напомним, в этом году Минсельхоз рассчитал и поставил задачу увеличить экспорт российской сельхозпродукции в 2,2 раза к 2025 году — до 45 миллиардов долларов.

Дефицит продуктов россиянам не грозит, успокоил в эфире НСН глава Зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, Минсельхозу скорее придётся поступиться своими планами, хоть это и идёт в разрез с майскими указами президента (слушайте аудио).