В Зеленограде задержали стримера, который угрожал участникам СВО

Правоохранительные органы из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и сотрудники ФСБ задержали мужчину, который во время трансляции оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

На противоправные высказывания гражданина обратила внимания глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и обратилась в МВД.