Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете треш-стримов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете треш-стримов, сообщает РИА Новости.

МВД объявило стримера Mellstroy в розыск

Проект подразумевает запрет зарабатывать на деструктивном контенте треш-стримерам. Для реализации этой идеи доказательства преступления будут включаться в единый реестр различных доменных имен.

Законопроектом вводятся элементы саморегулирования соцсетей, руководство которых будут осуществлять мониторинг и блокировать указанный опасный контент.

Ранее в Ярославле задержали треш-стримера, который оскорбил Екатерину Мизулину. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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