В Зеленограде задержали обезглавившего бюст Сталина

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель. Его отправили под подписку о невыезде.



Хулиган кувалдой снес голову бюсту Иосифа Сталина в парке на Советской улице. Также мужчина покрошил бюст Владимира Ленина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Мотив преступника неизвестен, очевидцы говорят, что он находился в «неадекватном состоянии».

Бюст Сталина в городе установили в прошлом году активисты движения «Помним своих героев» на частные средства. Местные власти не давали разрешения и требовали демонтировать монумент, но в итоге пошли на уступки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

