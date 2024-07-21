В Зеленограде задержали обезглавившего бюст Сталина
В Зеленограде задержали обезглавившего бюст Сталина, сообщили в пресс-службе подмосковного управления МВД .
Злоумышленником оказался 43-летний местный житель. Его отправили под подписку о невыезде.
Хулиган кувалдой снес голову бюсту Иосифа Сталина в парке на Советской улице. Также мужчина покрошил бюст Владимира Ленина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Мотив преступника неизвестен, очевидцы говорят, что он находился в «неадекватном состоянии».
Бюст Сталина в городе установили в прошлом году активисты движения «Помним своих героев» на частные средства. Местные власти не давали разрешения и требовали демонтировать монумент, но в итоге пошли на уступки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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