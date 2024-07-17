Пенсионерку задержали за надпись «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому в Москве
Полиция 16 июля задержала пенсионерку, которая написала «ГУР» (Главное управление разведки Украины) на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В материале уточняется, что речь идёт о 58-летней пенсионерке Людмиле Иваненко. Она нанесла надпись на памятник при помощи баллончика с белой краской.
Следователи установили, что женщина выполняла поручения неизвестного, который по телефону представился ей сотрудником силовых структур. Женщина перевела ему 840 тысяч рублей, а условием возврата денег было нанесение надписи на памятник.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.
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