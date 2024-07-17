Пенсионерку задержали за надпись «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому в Москве

Полиция 16 июля задержала пенсионерку, которая написала «ГУР» (Главное управление разведки Украины) на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В материале уточняется, что речь идёт о 58-летней пенсионерке Людмиле Иваненко. Она нанесла надпись на памятник при помощи баллончика с белой краской.