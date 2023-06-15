В Зеленограде на торги выставлено 21 машино-место
На городские торги по продаже выставлено 21 парковочное место в многоуровневом наземном паркинге в Зеленограде, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, автостоянки вблизи плотной многоэтажной застройки пользуются спросом у жителей спальных районов. Приобретение машино-места позволит экономить время на поиск парковки, а также обезопасит автомобиль от любых инцидентов.
Лоты будут реализованы на торгах без объявления цены: победителем будет объявлен тот участник, чье ценовое предложение окажется самым высоким. Площадь парковочных мест составляет от 13 до 17 квадратных метров. Заявочные кампании завершатся с 26 по 28 июня, а итоги торгов подведут с 28 по 30 июня.
Парковка расположена в жилом микрорайоне напротив Старокрюковского проезда, что обеспечивает удобный выезд на Георгиевский проспект и Солнечную аллею. В здании расположен шиномонтаж, рядом есть магазин автозапчастей и сопутствующих товаров, а также АЗС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru