В Запорожскую область прибыли 110 тонн лекарств из России

Россия передала 110 тонн медикаментов в Запорожскую область. Гуманитарный груз уже получили, сообщает РИА Новости.

«Департаментом здравоохранения Запорожской области в качестве гуманитарной помощи получены 110 тонн медикаментов от Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этот объем позволит обеспечить первоочередными лекарствами и расходными материалами все больницы Запорожской области.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики и на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваГуманитарная ПомощьРоссия
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