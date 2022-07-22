В Запорожскую область прибыли 110 тонн лекарств из России

Россия передала 110 тонн медикаментов в Запорожскую область. Гуманитарный груз уже получили, сообщает РИА Новости.

«Департаментом здравоохранения Запорожской области в качестве гуманитарной помощи получены 110 тонн медикаментов от Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этот объем позволит обеспечить первоочередными лекарствами и расходными материалами все больницы Запорожской области.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую народные республики и на Украину более 21 тысячи тонн гуманитарной помощи.



