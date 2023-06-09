В Запорожской области создали народное ополчение

Указ о формировании ополчения был подписан в марте текущего года, напоминает «Свободная пресса». В структуру могут добровольно вступить совершеннолетние граждане России и не имеющие гражданства лица, которые постоянно проживают на территории Запорожской области.

«Ополчение ... совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Первые ополченцы уже приняли присягу на верность Запорожской области и жителям региона, пишет RT.

