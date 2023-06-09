В Запорожской области создали народное ополчение
Народное ополчение создали в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Указ о формировании ополчения был подписан в марте текущего года, напоминает «Свободная пресса». В структуру могут добровольно вступить совершеннолетние граждане России и не имеющие гражданства лица, которые постоянно проживают на территории Запорожской области.
«Ополчение ... совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Первые ополченцы уже приняли присягу на верность Запорожской области и жителям региона, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Если изменят задачи СВО»: В Минобороны Украины допустили переговоры с Россией
- Губернатор: Два человека пострадали в результате падения беспилотника в Воронеже
- В Запорожской области создали народное ополчение
- СМИ: Adidas может вернуться на российский рынок
- Пушилин заявил, что пока не верит в мирное решение украинского конфликта
- Экономист предупредил о подорожании отдыха в Турции для российских туристов
- СМИ: В Киеве ограбили сотрудника посольства США
- В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 3,6 тысячи домов
- Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО
- Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru