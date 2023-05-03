В Запорожской области 10 мая будет выходным

10 мая в Запорожской области будет выходным днем, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Подписал распоряжение об установлении дополнительного нерабочего праздничного дня на территории Запорожской области 10 мая», - заявил Балицкий.

В России по случаю Дня Победы выходными днями будут 8 и 9 мая. Запорожская область в сентябре 2022 года по итогам всенародного референдума вошла в состав России.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгения Новоженина
ТЕГИ:ПраздникДень Победы

Горячие новости

Все новости

партнеры