В Запорожской области 10 мая будет выходным
3 мая 202320:37
10 мая в Запорожской области будет выходным днем, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Подписал распоряжение об установлении дополнительного нерабочего праздничного дня на территории Запорожской области 10 мая», - заявил Балицкий.
В России по случаю Дня Победы выходными днями будут 8 и 9 мая. Запорожская область в сентябре 2022 года по итогам всенародного референдума вошла в состав России.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru